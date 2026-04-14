Областният управител Добромир Гюлев ще проведе поредица от изнесени приемни по общини, научи Burgas24.bg.

Инициативата има за цел да улесни гражданите в населените места извън Бургас. Кампанията стартира с приемен ден в Средец, който ще се проведе на 23 април от 10:00 до 12:00 ч. Записвания ще се извършват на телефон 056/894-149 всеки работен ден.

По време на срещите гражданите ще имат възможност да зададат своите въпроси и да поставят проблеми, касаещи населеното място, общината и областта.

Приемният ден ще се проведе в сградата на Община Средец, зала №2.

Изнесените приемни дни за всяка следваща община ще бъдат обявявани на интернет страницата на Областна администрация Бургас, както и във Facebook страницата на институцията.