|Обновено училище със STEM среда посреща учениците в Свети Влас
Едно от нововъведенията там е завършеният STEM център, който е разпределен в няколко помещения в приземния етаж на училището. Той е обособен в четири ключови направления, които обхващат най-важните области на съвременното научно и технологично образование - природни науки, математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране, зелени технологии и устойчиво развитие. Те ще фокусират вниманието върху задълбоченото изучаване на естествения свят, ще развиват логическото и алгоритмично мислене, ще дадат възможност за превръщане на идеите в реални модели и ще формират грижовно отношение за бъдещето на планетата. Целта на STEM центъра е да превърне теорията в практика, любопитството – в открития, а учениците не само в консуматори на знания, а в създатели. Специален акцент ще бъде поставен върху учащите от начален етап, като им се осигури плавен преход към по-напреднали технологични и научни изследвания.
В училището вече е монтирана и интересна познавателна 3D дървена карта на света с LED осветление. Две класни стаи са обзаведени с нови маси, чинове и дъски, а осем класни стаи са с обновена подова настилка. Учебната 2025/2026 започва и с два обособени кабинета по музика и биология.
"Както неведнъж съм заявявал материално-техническата база в просветните институции на територията на община Несебър е съвременна, функционална и подкрепяща развитието на нашите деца. В комбинация с висококвалифицираните специалисти, които работят в учебните ни заведения, смятам, че са налице всички условия за един успешен образователен процес.“, категоричен е кметът на Община Несебър Николай Димитров.
Тази година училището в Свети Влас ще посрещне повече ученици – към момента 452, като от тях 75 са първокласниците. Това е най-големият брой деца от 12 години насам.
Освен това учебното заведение има одобрен проект на тема "Качествено образование чрез многообразие: Адаптивни методи и Персонализиран подход в класната стая“, който се финансира по програма Еразъм +. Мобилността има за цел да повиши квалификацията и развие уменията на 6 преподаватели в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ за работа с адаптивни методи и персонализиран подход в класната стая, както и да подпомогне за изграждането на интегрирана система за управление на училищната среда.
