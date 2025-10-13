В петък около 17:20 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение за кражба на два климатика, монтирани в кооперация, разположена на поморийската улица "Стефан Стамболов“. В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан крадецът – 24-годишен криминално проявен мъж от Горна Оряховица. Той е направил пълни самопризнания, а откраднатите вещи са намерени и иззети по надлежния ред.По случая е образувано бързо производство. Констатирано е, че задържаният е откраднал и велосипед "БМХ“, собственост на 58-годишен помориец. При извършен личен обиск на 24-годишния криминално проявен мъж от Горна Оряховица е открита и иззета саморъчно свита цигара със зелена суха тревна маса – марихуана, с общо тегло около 1 грам.Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържания продължава от служители на Районно управление – Поморие.