Община Царево: Продължаваме да следим обстановката

© Обстановката на територията на община Царево е нормална - остава предупреждението за следващите часове и дни. Това съобщиха от общината в профила си в Facebook.



Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР са обхождали критичните точки през цялата нощ.



"Продължаваме да следим обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия", казаха още от Общината.



Те благодариха на служителите на МВР - полиция и гранична полиция, противопожарна служба и жандармерията за това, че са денонощно на терен.