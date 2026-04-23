Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. дбф Мирослав Карабалиев и кметът на Община Царево Марин Киров подписаха нов договор, с който на висшето училище се учредява безвъзмездно право на ползване върху два общински имота в Царево, видя Burgas24.bg.

Договорът е за срок от 10 години и предвижда предоставената база да се използва за образование и обучение, следдипломна квалификация, научно-развойна и приложна дейност.

В предмета на споразумението са включени сграда за образование с разгъната застроена площ 6610 кв. м и климатичен център, разположени в Царево.

Новото споразумение разширява възможностите за сътрудничество между Тракийски университет и Община Царево и създава основа за дългосрочно партньорство в подкрепа на академичното развитие, професионалното усъвършенстване и научно-приложната работа, подчертават от двете страни по споразумението.