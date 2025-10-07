Община Царево предупреждава за възможни заливания на пътища предвид дъждовете

© Община Царево предупреждава за възможни локални заливания на пътища в района заради продължаващите дъждове, видя "Фокус".



Ситуацията в региона остава динамична, а се очаква дъждовете да се усилят през следващите часове. От местната администрация призовават гражданите да избягват пътувания и излизания без неотложна причина.



Както "Фокус" вече съобщи днешният ден бе обявен неучебен за всички училища и детски градини на територията на общината.



От общината уточняват, че социалният патронаж и млечната кухня към момента функционират нормално.