|Община Царево призова живеещите в заливаеми зони да напуснат домовете си
През днешния ден ще бъде включена системата BG-Alert с предупреждение за опасно време поради данни за влошаване на метеорологичната обстановка в следващите няколко дни.
Призовават се всички жители и гости, които обитават жилища в заливаеми зони на територията на цялата община, да напуснат домовете си от днес до четвъртък. Ако нямат къде да се настанят, могат да се обърнат към общинска администрация за съдействие и настаняване.
Община Царево ще изиска от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, река Нестинарка и други се разливат много преди да навлезнат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция.
При влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени не учебни дни за училища и детски градини.
Призовават се всички при влошаване на прогнозата да не излизат безцелно навън, за да снимат мостове, реки и прииждаща вода.
Екипите на общинска администрация и службите на МВР са на разположение денонощно, общинският щаб ще заседава без прекъсване.
