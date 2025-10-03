ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Царево с актуална информация за обстановката в региона след наводнението
Валежи от 410 л./кв.м. в с. Изгрев и 225 л./кв. м. в Царево причиниха бедствено положение в цялата община.
Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево.
Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост.
Затворен е пътят от гр. Царево през с.о. Арапя до с. Лозенец.
Затворен е мостът гр. Царево до кв. Василико и моста за плаж "Нестинарка".
Ограничава се движението до с. Синеморец и с. Резово.
Пътят до гр. Бургас е отворен.
Има разрушена пътна инфраструктура, наводнени домове и частни обекти.
Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители и службите на МВР са на разположение.
Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени.
Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи, като от местната администрация препоръчват да не се предприемат пътувания.
