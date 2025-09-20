ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Царево се включи в кампанията "Да изчистим България заедно"
В инициативата се включиха служители на общинската администрация, жители и доброволци, които отделиха от свободното си време, за да почистят ключови зони в града. С общи усилия бяха почистени районът на плаж "Понтона“, пътят към пристанището, пространството под вълноломната стена, както и зелените площи над южния бряг на централната градска част.
"Благодарим на всички, които се включиха и показаха, че когато сме заедно, можем да постигнем повече! Благодарим им за отделеното време в почивния ден и за активността“, отбелязаха от Община Царево.
Акцията обхвана не само града, но и други населени места от територията на общината. В нея се включиха и няколко спортни клуба, които с ентусиазъм подкрепиха каузата. Подробности за тяхното участие предстои да бъдат обявени.
Събраните отпадъци са доказателство, че съвместните действия имат значение, а кампанията "Да изчистим България заедно“ за пореден път показа, че обединени можем да направим средата, в която живеем, по-красива и по-здравословна.
