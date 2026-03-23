Община Царево се представи на TravelXpo в Норвегия, предстои участие в ПолшаВ периода 20–22 март Община Царево взе участие в престижното международно туристическо изложение TravelXpo 2026 в Лилестрьом, Норвегия. Представянето на региона беше част от националната рекламна кампания на България, организирана от Министерството на туризма.На българския щанд чуждестранните туроператори и индивидуални посетители имаха възможност да се запознаят с богатия туристически потенциал на района – красивата природа, уникалните забележителности и съхранените автентични традиции. Участието в подобни международни форуми е ключово за привличането на повече скандинавски туристи и утвърждаването на Община Царево на световната туристическа карта.В рамките на своята активна международна кампания за популяризиране на дестинацията, Община Царево ще вземе участие и в следващото значимо събитие – International Tourism Trade Show (MTT Wrocław), което ще се проведе в периода 27–29 март 2026 г. във Вроцлав, Полша. Форумът е сред най-значимите туристически събития в страната, с над 11 000 посетители и стотици изложители от цял свят.В рамките на изложението се организират и съпътстващи инициативи като "Travelers’ Festival“ – Фестивал на пътешествениците, насочен към активни туристи, търсещи нови дестинации, както и кулинарният фестивал Festiwal Kulinarny. Участието на Община Царево ще предостави отлична възможност за представяне на региона пред широка международна аудитория и за разширяване на контактите с туроператори и партньори от Централна Европа.