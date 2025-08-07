ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Камено става част от стратегическата визия на Министерството на туризма за Южното Черноморие
По време на своето посещение министърът на туризма беше придружен от областния управител на област Бургас Владимир Крумов и д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей – Бургас, който информира министър Боршош за работата на музея по разкопките на средновековния град, резултатите от последните му проучвания и предстоящите дейности по консервация и експониране на разкритите архитектурни останки. По думите на д-р Николов проучените до момента обекти включват централния вход на крепостта, цитаделата с монументално стълбище, казарма, водохранилище и др. Разкрити са над 200 метра от крепостната стена, като на места автентичната ѝ височина надвишава 5 метра. Русокастро е археологически обект с национално значение, както и едно от най-важните места, свързани с историята на България.
Министърът на туризма изрази своята благодарност и категорична подкрепа за усилията на Община Камено да осигури работата по разкопките на Русокастро, като увери, че с подкрепата на държавата и активността на местната власт, средновековният град ще се превърне не само в значимо археологическо съкровище, но и в един от символите на културния туризъм в България с огромен притегателен потенциал.
