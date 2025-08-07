Новини
Община Камено става част от стратегическата визия на Министерството на туризма за Южното Черноморие
Автор: Екип Burgas24.bg 13:47Коментари (0)158
По време на своето посещение в Бургаска област министърът на туризма Мирослав Боршош разгледа средновековния град Русокастро – забележителност, която има потенциал да се утвърди като ключов туристически обект на Южното Черноморие. "Министерството на туризма работи усилено за популяризирането на граничещи с черноморските общини като привлекателни туристически дестинации в сътрудничество с местната власт. Русокастро е ярък пример как културното наследство може да бъде двигател за устойчив туризъм. Убеден съм, че забележителности като тази, обогатяват туристическата карта на България и могат да привличат повече посетители през летния сезон, които искат да съчетаят своята почивка с посещение на културни забележителности“, заяви министър Боршош.

По време на своето посещение министърът на туризма беше придружен от областния управител на област Бургас Владимир Крумов и д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей – Бургас, който информира министър Боршош за работата на музея по разкопките на средновековния град, резултатите от последните му проучвания и предстоящите дейности по консервация и експониране на разкритите архитектурни останки. По думите на д-р Николов проучените до момента обекти включват централния вход на крепостта, цитаделата с монументално стълбище, казарма, водохранилище и др. Разкрити са над 200 метра от крепостната стена, като на места автентичната ѝ височина надвишава 5 метра. Русокастро е археологически обект с национално значение, както и едно от най-важните места, свързани с историята на България.

Министърът на туризма изрази своята благодарност и категорична подкрепа за усилията на Община Камено да осигури работата по разкопките на Русокастро, като увери, че с подкрепата на държавата и активността на местната власт, средновековният град ще се превърне не само в значимо археологическо съкровище, но и в един от символите на  културния туризъм в България с огромен притегателен потенциал.








Статистика: