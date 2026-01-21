212 са новородените в Община Несебър през 2025 година, получили еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която e изплатeна на родителите им, възлиза на 424 хил. лв. За разглеждания период има и 1 двойка близнаци.От 212 бебета 111 са момчета, а 101 са момичета. За 2025-та година общината е подкрепила финансово и 7 двойки за инвитро процедури с общо 14 000 лв., съобщиха от Община Несебър.Един от приоритетите в социалната политика на Община Несебър, балансирана спрямо потребностите на всички възрастови групи, е грижата за най-малките граждани и техните родители. Именно по тази линия от 2007 година Община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ от 2000 лв. , а няколко години по-късно отделя и средства за разходи по инвитро процедури на двойки и семейства с репродуктивни проблеми.Община Несебър се стреми да създава добри условия на живот, с които да задържи младите хора да живеят и работят на територията на общината.