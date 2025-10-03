Новини
Община Несебър обяви бедствено положение! Хората да не излизат навън!
Автор: Иван Сотиров 14:23Коментари (0)184
Във връзка с усложнената метеорологична обстановка, Щабът за бедствените ситуации, със заповед на кмета на общината, обяви днешния ден за неучебен ден. Преустановява се движението на градските автобуси с цел ограничаване на трафика.

Апелира се към всички граждани да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.



