Община Несебър обяви бедствено положение! Хората да не излизат навън!

© Във връзка с усложнената метеорологична обстановка, Щабът за бедствените ситуации, със заповед на кмета на общината, обяви днешния ден за неучебен ден. Преустановява се движението на градските автобуси с цел ограничаване на трафика.



Апелира се към всички граждани да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.