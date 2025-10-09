Новини
Община Несебър вече описва състоянието на засегнатата инфраструктура след наводненията
Автор: Николай Парашкевов 15:18
© Община Несебър
Кметът на Несебър Николай Димитров свика среща на Общинската комисия за определяне състоянието на засегнатата от бедствието общинска и частна инфраструктура, за да се набележат неотложните мерки и действия след последствията от наводненията на територията на общината.

В комисията са включени експерти от отделите ИПСРОД, "Контрол върху строителството, "Отбрана и сигурност“.

Целта е във възможно най-кратки срокове да се установи броят на засегнатите имоти общинска собственост с необходимост от неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване, както и засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях, разположени на територията на Свети Влас, неговите землища и в.с. "Елените“. За резултатите от работата на комисията, след извършване на огледите, ще бъдат изготвени протоколи, които ще послужат на Междуведомствената комисия на Министерски съвет за определяне на средствата за възстановяване.

На срещата днес, на която присъстваха също представители на полицията, пожарната, електроразпределителното дружество EVN и ВиК – Несебър. Бяха начертани основните мерки за действие от страна на Общинска администрацията и координацията ѝ с всички компетентните институции.

Бе обсъдена и настоящата ситуация в засегнатите райони. Стана ясно, че опазването на обществения ред се гарантира с 5 екипа на МВР на територията на "Елените“, пропускателният режим също е в сила, като стриктно се записват влизащите и излизащите от селището, както и имуществото, което се изнася.

Като част от мерките за безопасност във в.с. "Елените“ все още няма електроподаване. Водоподаването е осигурено на места, в някои от засегнатите от наводнението обекти все още се разчиства и там водозахранването е спряно.

Почистването на инфраструктурата продължава.



