|Община Поморие с позиция след скандала с насилие в детска градина в Каблешково
Публикуваме написаното от местната администрация без редакторска намеса:
Уважаеми съграждани!
Скъпи родители, баби и дядовци!
Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът "Разследване: Скритата истина в една детска градина“ докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Отмъщение към кого обаче?
От два дни екипът на ДГ "Радост" - Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход. Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината.
И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения. Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването.
В детските градини и училищата на територията на община Поморие работят великолепни педагози и това се чете в усмивките на децата, които ежедневно посещават учебните заведения. Абсолютно всеки би реагирал меко казано "рязко“, ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма. Но не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи, заради недоказани престъпления на един. Причината да няма официално изявление от Директора на ДГ "Радост“ е, че не бива да се пречи на разследването.
Нека останем фокусирани върху случая, съблюдаващи действията на органите. Но нека оставим и учителите да работят спокойно, осигурявайки спокойствие и на децата ни.
Петиция пък призова компетентните органи да обърнат особено внимание на този случай
