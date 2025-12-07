Община Приморско беше удостоена с престижната награда "Най-динамично развиваща се туристическа дестинация за 2025 г.“ на тържествена Гала вечер, по случай 30-та годишнина на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/. Отличието беше връчено от председателя на асоциацията, г-н Георги Щерев, на кмета на община Приморско Иван Гайков.Тази награда е изключително висока оценка за неуморния труд и усилията на екипа на общината през последните две години. Ключовите фактори, довели до признанието, включват значителното подобряване на инфраструктурата, обогатяването на културната и развлекателната програма, засиленото внимание към спортния календар и активната промоция на Приморско като предпочитана туристическа дестинация."Радвам се, че двугодишните ни усилия, на мен и моя екип, бяха забелязани от най-значимата асоциация, представляваща бизнеса на територията на община Приморско като туристическа дестинация. Фактът, че сме наградени на 30-я юбилей на БХРА, говори сам по себе си за нашите постижения. Обещавам да запазим тази тенденция и да надграждаме още по- смело през 2026 г.“, заяви кметът Иван Гайков след получаването на наградата.С присъждането на това отличие, Приморско се утвърди като водеща дестинация за туризъм в България, доказвайки, че стратегическото планиране, иновациите и постоянството водят до забележителни резултати."Община Приморско ще продължава да се развива и модернизира, предоставяйки на своите гости уникално преживяване на Южното Черноморие“, допълни още Гайков.