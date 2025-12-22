Приморско стартира ключов инфраструктурен проект за 4.5 млн лв., обяви кметът на града Иван Гайков.Обектът е включен в Инвестиционната програма на общината и предвижда подмяна на част от водопроводната и канализационната инфраструктура, както и преасфалтиране на улици в населеното място.Част от средствата са получени авансово, което дава възможност за незабавно стартиране на дълго чаканите ремонти."С този проект затвърждаваме подхода си на равнопоставеност, грижа и дългосрочно решение на проблемите във всички населени места на общината", добави още кметът на Приморско.