Община Приморско стартира ключов инфраструктурен проект
Обектът е включен в Инвестиционната програма на общината и предвижда подмяна на част от водопроводната и канализационната инфраструктура, както и преасфалтиране на улици в населеното място.
Част от средствата са получени авансово, което дава възможност за незабавно стартиране на дълго чаканите ремонти.
"С този проект затвърждаваме подхода си на равнопоставеност, грижа и дългосрочно решение на проблемите във всички населени места на общината", добави още кметът на Приморско.
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична полиция" да мълчи за танкера "Кайрос"
