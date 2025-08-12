© виж галерията Както Burgas24.bg съобщи на плаж "Хармани“ бе открит военен дрон. Районът бе отцепен, а на място дойдоха екипи на Министерството на отбраната.



"Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти“, съобщиха от Община Созопол.



Видимо летателният апарат е със счупени крила. По корпуса му се забелязват раковини, което сочи, че е престоял дълго време в морето.



