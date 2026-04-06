Община Средец и фондация "Заедно в час“ поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към подобряване на качеството на образованието в общината. Споразумението предвижда ключови дейности в подкрепа на местните училища, детски градини и медиатори и е част от изпълнението на Стратегията за развитие на образованието на общината.

Една от основните линии на сътрудничество е специализираната програма за подкрепа на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ в град Средец. Учителите и училищното ръководство ще преминат през въвеждащи и надграждащи обучения, свързани с целеполагане, управление на класната стая, активното ангажиране на учениците и изграждане на вътрешна система за управление на качеството. През учебната година е предвидена работа с ментор, който ще наблюдава учебни часове и ще поставя конкретни цели за развитие.

“Това партньорство е част от нашата Стратегия за развитие на образованието и е насочено към най-важното – управление на качеството в практиката, не само на хартия. Въвеждаме обучения, менторство и ясни цели за развитие, за да виждаме напредък там, където има значение – в резултатите и в увереността на децата. За нас не е достатъчно повече деца да бъдат в системата – важно е какво се случва с тях всеки ден в класната стая и в детската градина. Качеството не се случва само с намерение – случва се с работа, умения и постоянство" , сподели инж. Иван Кичев, кмет на община Средец.

Експерти на "Заедно в час“ ще работят активно и с училищните и здравните медиатори в общината. Целта е да бъде изградена устойчива, самоподдържаща се професионална общност, в която медиаторите да обменят опит, да намират решения на предизвикателствата от практиката и да развиват уменията си в подкрепа на децата и семействата.

Партньорството включва и по-широка подкрепа за прилагането на Стратегията за развитие на образованието. Екипът на фондацията ще съдейства при организиране и водене на срещи с училища и детски градини, при събиране и анализ на данни за напредъка и при планирането на следващите стъпки. Представители на училищните лидерски екипи ще имат възможност да участват в различни обучителни програми и инициативи на "Заедно в час“.

“Работата ни по стратегията за образование на Община Средец ни срещна с общност от загрижени и търсещи професионалисти, които споделят предизвикателства и намират решения. Поздравяваме ги за куража и отдадеността и нямаме търпение за всичко, което ще научим, споделим и подобрим заедно", сподели Нели Колева, ръководител на отдел “Стратегически партньорства" във фондация “Заедно в час".