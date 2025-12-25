Изглежда, че общинската управа в Поморие е решила да воюва с гражданите! Т.е. да продължи.Явно всичко е обърнато наопаки. Чудят се защо Общината уж трябва да работи в интерес на хората, а тъкмо обратното се случва - гражданите трябва да осигурят комфорта на Общината.Тотално сбъркана работа!Дали с парите похарчени за закупуване на паяци, автомобили и заплати на персонала не беше по-удачно да се изградят паркинги!В града покрай коледно-новогодишните празници е пълно с хора и автомобили и те трябва да паркират по улиците на Поморие, където трудно се намира място - все едно е лято, а паркингите пустеят заключени!"Общината в Поморие са паразити за изриване. Гледат на гражданите като на единици, които да подлагат на рекет", коментират граждани, цитирани от lupa.bg."В София, Бургас и др. градове паркингите са безплатни за празниците, а тук не. Вероятно заради протестите", споделят потребители в социалните мрежи.