Екипът на ДГ "Моряче“ – Несебър се включи в обучение по първа помощ, проведено от Академия Първа помощ. В инициативата участваха всички учители и служители на детската градина.По време на обучението бяха представени основни техники за реакция при спешни ситуации, включително оказване на първа помощ и извършване на сърдечен масаж. Участниците имаха възможност да упражнят наученото чрез практически демонстрации.Инициативата цели повишаване на подготовката на екипа и гарантиране на по-сигурна и безопасна среда за децата.