Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа Живко Георгиев. Той е обвинен, че умишлено е умъртвил 47-годишния Стефан Денев.По време на разследването е установено, че смъртта на 47-годишния мъж е настъпила в резултат на нанесени множество удари с ръце и крака в главата и торса му.Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.припомня, че Денев загина след конфликт в Слънчев бряг вчера сутрин. В заведение в х-л "Диамант“ в Слънчев бряг след употреба на алкохол възниква спречкване между две компании, като конфликтът е потушен, а мъжете са изведени навън от обекта от служители на частна охранителна фирма. Едната компания, състояща се от петима мъже от с. Оризаре, с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин "Жанет“, където засекли Денев, който е бил част от другата компания, да върви пеша. Там отново възникнало словесно и физическо спречкване и се стигнало до мъртта на Денев.