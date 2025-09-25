Обявиха конкурс за управител на Младежкия център в Поморие

© Община Поморие обяви конкурс за позицията "Управител“ на Младежкия център – Поморие, изградащ се в момента със средства, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.



Кандидатите трябва да имат минимум средно образование, компютърна грамотност, умения за работа в екип и опит в младежки дейности. Предимство ще имат желаещи с ръководен опит и участие в доброволчески инициативи и проекти.



Управителят ще отговаря за цялостната дейност на центъра – административна, организационна и финансова, ще ръководи екипа, ще представлява институцията и ще изготвя отчети.



Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на Община Поморие.



С одобрения кандидат ще се сключи трудов договор за срока на действие на проекта (30.06.2026 г.).