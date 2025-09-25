ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обявиха конкурс за управител на Младежкия център в Поморие
Кандидатите трябва да имат минимум средно образование, компютърна грамотност, умения за работа в екип и опит в младежки дейности. Предимство ще имат желаещи с ръководен опит и участие в доброволчески инициативи и проекти.
Управителят ще отговаря за цялостната дейност на центъра – административна, организационна и финансова, ще ръководи екипа, ще представлява институцията и ще изготвя отчети.
Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на Община Поморие.
С одобрения кандидат ще се сключи трудов договор за срока на действие на проекта (30.06.2026 г.).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоцик...
16:36 / 25.09.2025
Млада дама от Руенско скри дрога в кутия с цигари
10:57 / 25.09.2025
Пожар лумна в апартамент в Равда
10:50 / 25.09.2025
Поляк скрои номер на бургазлия, полицията го залови за часове
10:41 / 25.09.2025
Есенното море отне живота на англичанин в Слънчев бряг
09:33 / 25.09.2025
Започва мащабен ремонт на училището в Свети Влас
15:25 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета