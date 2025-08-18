ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха програмата на Рибния фест в Царево
Събитието ще се състои на 6 септември на пристанището.
Фестивалната програма ще бъде открита в 10:30 - с изпълнения на детски състави, женски фолклорни и танцови състави и местни рок групи. В 13:00 ч. на сцената ще излезе Духов оркестър Царево, а от 14:00 до 17:00 ч. ще има DJ парти.
От 17:00 до 18:00 ч. ще се състои кулинарния дуел "Сладко vs Солено" с Ханес Перфлер, веднага след него Ути Бъчваров ше приготви миди с ориз за жителите и гостите на празника.
В 19:30 официално приветствие ще отправи кмета на Царево Марин Киров, а дест минути по-късно ще е награждаването на победителите от състезанието по джет-ски.
От 20:00 ч. ще звучат изпълненията на Deep Zone Project, а от 21:00 ч. - тези на Папи Ханс.
В 22:00 ч. ще има светлинно шоу, а в 22:10 ще започне гръцко парти с INA GAYARDI.
Оргранизаторите подчертават, че е възможна промяна в графика на събитията по време на Рибния фест.
