Публикувано е класирането за Изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие, като стратегията на Местната инициативна рибарска група Приморско - Царево е една от 18-те одобрени за финансиране по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.Проектът е насочен към устойчиво развитие на рибарската територия, като се стимулира синята икономика чрез интегрирано управление на ресурсите, социално включване и икономическа диверсификация.Допустими кандидати са: Община Приморско, Община Царево, представители на рибарите, бизнеса и нестопанския сектор, опериращи на територията на МИРГ.Стратегията за местно развитие има за цел да постигне баланс между икономическия растеж на секторите от синята икономика, рибарство и туризъм и устойчивото опазване на природната и културна среда. Тя насърчава активно участие на общността и прилага цялостен подход с поглед към бъдещето на региона. В допълнение, стратегията е синхронизирана с национални и европейски инициативи от общ интерес, които определят приоритетите за намеса в динамични области на развитие.За реализацията на стратегията ще се разчита на общ бюджет от 2 933 745 лв. (1 500 000 €). Предвижда се средствата да бъдат насочени към следните приоритети:Иновативен и устойчив бизнес в синята икономика: Да се подпомогнат иновативни бизнес модели и интегриране на рибарския сектор в останалите икономически сектори на местната икономика, насърчавайки диверсификацията и устойчивите практики за развитие.Социална интеграция и повишаване качеството на живот: Да се повиши благосъстоянието на местните общности, чрез инвестиции в дребна инфраструктура, свързана с рибарството и синята икономика, подобряване на социалната интеграция и условията на живот и работа на местната общност.Опазване на околната среда: Да се защитят местните екосистеми и биоразнообразието чрез устойчиво управление на ресурси и екологични инициативи.Партньорства и сътрудничество: Да се развият силни партньорства между местните общности, бизнеса, институциите и МИГ/МИРГ и други организации за постигане на общите цели.