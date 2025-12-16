Одобрени са 1.5 млн. евро за МИРГ Приморско – Царево
©
Проектът е насочен към устойчиво развитие на рибарската територия, като се стимулира синята икономика чрез интегрирано управление на ресурсите, социално включване и икономическа диверсификация.
Допустими кандидати са: Община Приморско, Община Царево, представители на рибарите, бизнеса и нестопанския сектор, опериращи на територията на МИРГ.
Стратегията за местно развитие има за цел да постигне баланс между икономическия растеж на секторите от синята икономика, рибарство и туризъм и устойчивото опазване на природната и културна среда. Тя насърчава активно участие на общността и прилага цялостен подход с поглед към бъдещето на региона. В допълнение, стратегията е синхронизирана с национални и европейски инициативи от общ интерес, които определят приоритетите за намеса в динамични области на развитие.
За реализацията на стратегията ще се разчита на общ бюджет от 2 933 745 лв. (1 500 000 €). Предвижда се средствата да бъдат насочени към следните приоритети:
Приоритет 1: Иновативен и устойчив бизнес в синята икономика: Да се подпомогнат иновативни бизнес модели и интегриране на рибарския сектор в останалите икономически сектори на местната икономика, насърчавайки диверсификацията и устойчивите практики за развитие.
Приоритет 2: Социална интеграция и повишаване качеството на живот: Да се повиши благосъстоянието на местните общности, чрез инвестиции в дребна инфраструктура, свързана с рибарството и синята икономика, подобряване на социалната интеграция и условията на живот и работа на местната общност.
Приоритет 3: Опазване на околната среда: Да се защитят местните екосистеми и биоразнообразието чрез устойчиво управление на ресурси и екологични инициативи.
Приоритет 4: Партньорства и сътрудничество: Да се развият силни партньорства между местните общности, бизнеса, институциите и МИГ/МИРГ и други организации за постигане на общите цели.
Още от категорията
/
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край Ахтопол! Има ли замърсяване?
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иновативна здравно-социална услуга се предоставя в Несебър
15:41 / 11.12.2025
Това остана от един от най-известните хотели на нашето Черноморие...
13:02 / 10.12.2025
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край...
12:40 / 10.12.2025
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична поли...
11:33 / 10.12.2025
800 души, работещи в Карнобат, остават без работа
10:44 / 09.12.2025
Предупредиха за телефонни измамници, действащи в Поморие
15:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.