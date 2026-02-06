заведение изгоря до основи на плажа до дискотека "Лазур“. От ОДМВР съобщиха, че сигнал за инцидента е получен вчера около 16:15 ч. в Районно управление – Несебър. Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН – Несебър.
Барът, който през зимата не работи, е собственост на 40-годишен мъж от Добрич.
По случая е образувано досъдебно производство.
Официална информация за пожара, унищожил плажен бар на плажа в Слънчев бряг
© Фейсбук
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пиян софиянец заловен зад волана между Приморско и Созопол
17:40 / 05.02.2026
Извънредно: Пожар изпепели плажен бар в Слънчев бряг
17:18 / 05.02.2026
Царево се рекламира на международното туристическо изложение в Ис...
13:10 / 05.02.2026
24-годишен от Свети Влас задържан с канабис
09:26 / 05.02.2026
Ограничават движението в отсечката Венец – Карнобат заради ремонт...
10:36 / 04.02.2026
6 години затвор за мъж, отхапал устната на приятел в Бургаско
13:22 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.