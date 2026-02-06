Сподели close
Както Burgas24.bg, съобщи заведение изгоря до основи на плажа до дискотека "Лазур“. От ОДМВР съобщиха, че сигнал за инцидента е получен вчера около 16:15 ч. в Районно управление – Несебър. Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН – Несебър.

Барът, който през зимата не работи, е собственост на 40-годишен мъж от Добрич.

По случая е образувано досъдебно производство.