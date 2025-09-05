ЗАРЕЖДАНЕ...
|Официално откриха кабинета по репродуктивно здраве в Царево
Кабинетът ще предлага безплатни прегледи и консултации за двойки с репродуктивни затруднения, както и профилактични програми за млади хора в активна репродуктивна възраст.
На събитието присъстваха кметът на Община Царево Марин Киров и неговият екип, които подкрепиха инициативата и подчертаха значението ѝ за бъдещето на младите хора и семействата в региона.
Екипът на д-р Явор Малинов от клиника "Малинов“ – София проведе безплатни консултации за двойки от Царево и района, а специалистите на място ще продължат да съдействат в областта на репродуктивната медицина.
Г-жа Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе“, също присъства и представи новата посока в работата на организацията – превенция и повишаване на информираността сред младите хора за навременно и отговорно родителство.
С този проект Община Царево и фондация "Искам бебе“ поставят важна стъпка в подкрепа на семействата и общността.
