Вчера около 01:00 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение, че в къща в село Бродилово е възникнал пожар. Изгоряла е старата част на къщата, пристройка към нея, обособена като работилница, както и лек автомобил "Тойота“, собственост на 52-годишен софиянец, паркиран на улицата пред къщата.Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Причината за възникване на пожара е в процес на изясняване, но на този етап няма данни за умишлен палеж.По случая е образувано досъдебно производство.