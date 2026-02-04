Утре - 5 февруари от 8 ч. до 17 ч. движението по път I-6 София – Бургас, в отсечката Венец – Карнобат ще се осъществява двупосочно в една лента. Причината е ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.Участъкът ще е сигнализиран от пътни знаци и регулировчици.