От 13 проверени лица осем са задържани при проведената днес специализирана полицейска операция "Купен вот" на територията на Община Карнобат. Образувани са шест досъдебни производства срещу петима, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.​ ​Пет от производствата са свързани с изборните права на гражданите, а едно е за наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях. В друго са намерени списъци и газов пистолет. В трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена.Проведени са четири разпита на лица, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия.В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава.