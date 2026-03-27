Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От 13 проверени лица осем са задържани при проведената днес специализирана полицейска операция "Купен вот" на територията на Община Карнобат. Образувани са шест досъдебни производства срещу петима, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

​ ​Пет от производствата са свързани с изборните права на гражданите, а едно е за наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях. В друго са намерени списъци и газов пистолет. В трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена.

Проведени са четири разпита на лица, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия.

В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава.