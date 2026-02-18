Във връзка с изчезването на рибарски кораб с трима души в района на нос Коракя утре ще бъде организиран обход на бреговата ивица с цел да се подпомогне работата на компетентните органи.Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол от 8:30 ч., а маршрутът е по крайбрежието в посока Приморско."Призоваваме всички доброволци, които имат възможност и желание да се включат, да бъдат на място навреме. Нека с общи усилия окажем съдействие и покажем съпричастност към всички, които към момента са ангажирани с откриването и спасяването на кораба и моряците“, съобщиха от Община Созопол.