Обществен съвет Несебър организира граждански протест, който ще се проведе утре, 16.12.2025 г. от 10:00 ч., пред зала "Мелсас“ в гр. Несебър, преди началото на заседанието на Общинския съвет, научиПоводът за демонстрацията е предложението на кмета на Община Несебър за значително увеличение (до 40%) на местните данъци, което към момента е преминало комисия към Общинския съвет и предстои да бъде разгледано и гласувано на сесия, уточняват организаторите.Протестът ще бъде мирен, организиран и открит за всички граждани,неправителствени организации и обществени групи.Проблемът не е в самата индексация, а в начина, по който се разходватпубличните средства в Община Несебър през последните години. Гражданите са силно обезпокоени от множество примери за неефективни, непрозрачни и спорни разходи, които подкопават доверието в управлението и правят всяко увеличение на данъчната тежест социално и морално неприемливо, допълват от Обществения съвет.