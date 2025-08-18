Организират протести след пускането под домашен арест на Никола Бургазлиев, който помете 6 човека в Слънчев бряг

© "На 22.08.2025 (петък) от 12:00 ч. пред Съдебната палата в София и съдебната палата в Бургас се събираме на протест срещу решението Никола Бургазлиев – който с АТВ помете семейство от Пловдив с деца по време на тяхната почивка – да бъде пуснат под домашен арест.



Такова престъпление не може да се посреща с меко наказание! Ние от Сдружение "Ангели на пътя“ настояваме за незабавна среща с главния прокурор и министър Митов, за да гарантираме, че няма да бъдат укрити доказателства и този случай няма да остане без справедливост.



Елате и подкрепете борбата за живот, справедливост и сигурност на пътя!", съобщиха от Сдружението.