|Организират протести след пускането под домашен арест на Никола Бургазлиев, който помете 6 човека в Слънчев бряг
Такова престъпление не може да се посреща с меко наказание! Ние от Сдружение "Ангели на пътя“ настояваме за незабавна среща с главния прокурор и министър Митов, за да гарантираме, че няма да бъдат укрити доказателства и този случай няма да остане без справедливост.
Елате и подкрепете борбата за живот, справедливост и сигурност на пътя!", съобщиха от Сдружението.
