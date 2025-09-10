Още един пиян шофьор загази в Бургаско

© Вчера около 07:50 ч. на пътя Царево – Бургас, в района на КПП ,,ЛУКОЙЛ“, служители от Районно управление – Царево спрели за проверка лек автомобил "Форд Маверик“, управляван от 46-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.55 промила.



Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.