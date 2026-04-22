Автобусът, който катастрофира край Малко Търново тази сутрин, е бил свършил горивото. Това наложило да се отиде до близка бензиностанция, за да се набави. През това време превозното средство било оставено под голям наклон. След зареждането той е потеглил назад вместо напред и е пропаднал в дълбоко дере.

Както Burgas24.bg съобщи, всички 37 пътници и двама шофьори – всички украински граждани – са извадени. За съжаление двама от тях са загинали. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново.

Граничен полицай е помогнал за извеждането на жените и децата, съобщи NOVA. Пробите за алкохол на шофьорите са отрицателни. Всички осем пострадали са в стабилно състояние, трима са отказали хоспитализация.

Автобусът, който е с украинска регистрация, е пътувал от Одеса до Истанбул с туристическа цел.

Още по темата четете тук!