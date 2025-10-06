Остава в сила извънредното положение в Община Несебър

© Община Несебър информира гражданите, че във връзка с прогнозите за нова валежна вълна, очаквана от днес, Заповедта за обявеното извънредно положение остава в сила.



Жителите и гостите на общината се призовават да бъдат бдителни и да следят съобщенията на националната система за ранно предупреждение BG ALERT, като се съобразяват със сигналите и препоръките на компетентните служби.



Междувременно, основните пътни и граждански инфраструктурни обекти, които пострадаха от високата приливна вълна и обилните валежи, вече са почистени от едрогабаритни отломки и възстановени във функционалност. Проходими са всички пътища на територията на общината, като ограничен достъп има само до най-засегна район при в.с. "Елените".



Продължава превантивната дейност по почистване на отводнителните съоръжения и на речните корита в урбанизираните зони.



Община Несебър е ситуирала тежка техника в критични точки на територията си и е в пълна готовност за незабавна реакция при необходимост.



Гражданите могат да подават сигнали за бедстващи хора на националния телефон 112, както и на дежурните телефони в Община Несебър: 055429317,