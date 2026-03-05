30-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия е заловен за кражбата на ъглошлайф, оберфреза, зеге, десет диска за шлайфане, десет диска за рязане, пет диамантени диска, трион и други инструменти – всичко на обща стойност около 1500 евро. Вещите са задигнати на 25 февруари от дома на 53-годишна жена от село Трояново.Крадецът е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатите вещи. Работата по цялостното документиране на престъпната дейност на задържания продължава от служители на Районно управление – Камено.