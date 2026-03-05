Осъждан бургазлия обра жена, после върна откраднатото
Крадецът е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатите вещи. Работата по цялостното документиране на престъпната дейност на задържания продължава от служители на Районно управление – Камено.
