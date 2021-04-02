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От ИАРА се похвалиха, спипаха бракониер, уловил 1 калкан
Автор: Екип Burgas24.bg 09:59 / 02.04.2021Коментари (0)143
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В понеделник около 12:30 часа на пристанище Несебър – Юг е заловено лице, извършващо стопански риболов без да притежава РСР, УСР и СРУК за текущата 2021г. На борда на лодката е установен улов на 1 квотирана риба от вида "калкан“ и хрилна мрежа с размер на окото 22 мм. На лицето е съставен АУАН  по чл. 17, ал.1, т.2; чл. 17, ал. 12, т.1 във връзка с чл.17, ал.11 и чл. 39а, ал.2 от ЗРА. Рибата е премерена и претеглена със сертифицирана везна и рулетка и е с размери 54 см и тегло 2,960 кг Мрежата е иззета на съхранение в склад на ИАРА, а рибата е върната обратно във водата от нарушителя.








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