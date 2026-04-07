Срокът, в който данъкоплатците могат да платят цялата сума от своите налози, възползвайки се от 5% отстъпка, тази година изтича на 30.04.2026 г., припомнят от Община Поморие. Извън този срок данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски – до 30.06.2026 г. и до 31.10.2026 г. След тези срокове се начислява лихва за закъснение.

