Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
53-годишна жена бе задържана от полицията в Карнобат, след като в апартамента ѝ бе открит метамфетамин, разбра "Burgas24.bg".

В събота полицаи от местното РПУ извършили проверка в жилището ѝ като намерили 15 грама от синтетичния наркотик. 

Жената е задържана за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Карнобат.