53-годишна жена бе задържана от полицията в Карнобат, след като в апартамента ѝ бе открит метамфетамин, разбраВ събота полицаи от местното РПУ извършили проверка в жилището ѝ като намерили 15 грама от синтетичния наркотик.Жената е задържана за срок до 24 часа.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Карнобат.