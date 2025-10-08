Откриха марихуана в жилище в Созопол

© Вчера около 11:10 ч. служители от Районно управление - Созопол извършили претърсване в частно жилище, разположено на созополската улица "Първи май“, обитавано от 22-годишен созополчанин. Полицаите намерили и иззели суха зелена листна маса – марихуана, с общо тегло около 20 грама.



По случая е образувано бързо производство.