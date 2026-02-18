Вчера около 15:30 ч. служители от Районно управление – Несебър извършили претърсване в апартамент, разположен в комплекс "Каскадас-9“ в Слънчев бряг, обитаван от 23-годишен украински гражданин, пребиваващ в България с временна закрила. Полицаите намерили и иззели бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 1 г и суха зелена тревна маса – марихуана, с също около 1 г.Работата по случая продължава.