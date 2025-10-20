В петък около 16:00 ч. в района на несебърския квартал "Чайка“ служители от Районно управление – Несебър извършили претърсване на обитавано от 47-годишен старозагорец помещение, разположено в бл. А. Полицаите открили там суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло 50 грама и кристалообразно вещество - метамфетамин.Мъжът е задържан със заповед за задържане за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.