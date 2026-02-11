Откриха нов модерен физкултурен салон в Оризаре
"Изключително съм щастлив, че реализирахме този обект, защото до този момент училището не разполагаше със закрита спортна зала, където да се провеждат занятия. В изпълнение на последователната ни образователна политика през последните години учебните заведения на нашата територия променят своя облик чрез разширяване и модернизиране на материално-техническата им база.“, коментира кметът на Община Несебър Николай Димитров.
Той, заедно със зам.-кмета Иван Гургов, директора ОУ "Г. С. Раковски“ Паунка Стоева, кметът на Оризаре Васил Василев, учители и гости имаха възможността да видят част от спортните занимания на развълнуваните ученици, които бяха подготвили кратки физически активности и танцови изпълнения.
Новият физкултурен салон в Оризаре е едноетажна пристройка към съществуващата сграда на училището, свързана с топла връзка към нея. Достъпът от учебното заведение към него се осъществява чрез закрит коридор.
Новоизграденият обект в Оризаре е реализиран с финансиране по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г.“ на Министерството на образованието и науката.
С цел развитие и стимулиране на двигателната култура на децата, както и поддържането на добър тонус у физически активните жители в Оризаре, Община Несебър е разработила проект за основен ремонт на обществен селищен парк в селото. Това е поредният обществено значим проект там, с който се цели не само благоустрояване на пространството с модерни и съвременни зони за спорт и отдих, но и подобряване условията на живот в селището.
