Днес в град Сунгурларе беше официално открит новият център за Спешна медицинска помощ, изграден по проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".



Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която допринася за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ. Реализацията включва обновяване и модернизация на сградния фонд, доставка и монтаж на медицинска апаратура, специализирано оборудване и технологично обзавеждане.



На тържественото откриване присъстваха кметът на община Сунгурларе -инж. Димитър Гавазов, д-р Д.Желязков – заместник-директор на ЦСМП Бургас, г-н Георги Жеков – директор на "Винекс Славянци“ АД, г-жа Стойка Вълкова – председател на КНСБ в ЦСМП-Бургас, както и лекари, служители и граждани.



Новият център е важен за жителите на общината, като това е стъпка за подобряване на достъпа до здравни услуги в региона и ще допринесе за по - ефективно оказване на медицинска помощ в спешни случаи.