Откриха новия физкултурен салон в училището в Ахтопол
Автор: Николай Парашкевов 13:46Коментари (0)103
© Община Царево
Кметът на община Царево Марин Киров тържествено откри изцяло обновения физкултурен салон на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Ахтопол.

На събитието присъстваха зам.-кметовете Денис Диханов, Мария Янакиева, Стефка Колева, председателят на Общинския съвет Таня Янчева, секретарят на общината Мария Конярова, директорът на училището Албена Касабова, както и учители, ученици и родители.

"Щастлив съм, защото днес откриваме изцяло обновен физкултурен салон, а преди това и модернизираното открито спортно игрище. Инвестициите на община Царево в Ахтопол ще продължат с нова отоплителна система за училището и ново дворно пространство, ремонт на санитарните помещения в детската градина, където вече обновихме двора. Освен това проектираме авариен ремонт и модернизация на лодкостоянката, улици, спечелихме проекти за две нови детски площадки и други“, заяви Марин Киров към присъстващите.

Новият салон ще даде възможност на учениците в Ахтопол да спортуват в модерна и уютна среда.








©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени.
