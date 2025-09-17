© Община Царево виж галерията Кметът на община Царево Марин Киров тържествено откри изцяло обновения физкултурен салон на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Ахтопол.



На събитието присъстваха зам.-кметовете Денис Диханов, Мария Янакиева, Стефка Колева, председателят на Общинския съвет Таня Янчева, секретарят на общината Мария Конярова, директорът на училището Албена Касабова, както и учители, ученици и родители.



"Щастлив съм, защото днес откриваме изцяло обновен физкултурен салон, а преди това и модернизираното открито спортно игрище. Инвестициите на община Царево в Ахтопол ще продължат с нова отоплителна система за училището и ново дворно пространство, ремонт на санитарните помещения в детската градина, където вече обновихме двора. Освен това проектираме авариен ремонт и модернизация на лодкостоянката, улици, спечелихме проекти за две нови детски площадки и други“, заяви Марин Киров към присъстващите.



Новият салон ще даде възможност на учениците в Ахтопол да спортуват в модерна и уютна среда.