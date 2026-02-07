Откриха труп в кладенец в село до Созопол
Зловещата находка е направена от негови близки, които незабавно са сигнализирали за случая. Новината бързо обиколи населеното място, предизвиквайки шок сред общността. Към момента обстоятелствата около фаталния край остават неизяснени и повдигат редица въпроси, съобщава Евроком.
Липсват данни възрастният мъж да е имал проблеми, които биха го подтикнали към решението да сложи край на живота си, което прави версията за самоубийство по-малко вероятна на този етап. Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент.
Тялото на загиналия ще бъде транспортирано за аутопсия в Бургас. Експертизата на съдебните медици трябва да установи с точност причината за смъртта, както и точния момент, в който тя е настъпила
