Откриват кабинет по репродуктивно здраве в Царево
Автор: Николай Парашкевов 08:24Коментари (0)65
Кабинет по репродуктивно здраве ще заработи от днес в Медицински център – Царево. В него ще се предлагат безплатни прегледи и консултации за двойки с подобни затруднения, както и профилактични програми за млади хора в активна репродуктивна възраст. Ще се работи в посока превенция на репродуктивното здраве, ще има и група за психологическа подкрепа. 

Създаването на звеното е с помощта на Марин Киров – кмет на Община Царево и д-р Рафаил Елевтеров – управител на Общински медицински център – Царево. 

Екипът на д-р Явор Малинов от клиника “Малинов" - София, ще консултира безплатно двойки с репродуктивни проблеми от Царево и региона на 5 септември. Всеки месец координаторът на “Искам бебе" в Царево - Марина Маринова, ще обявява екипът от специалисти по репродуктивна медицина, който ще консултира двойките със затруднения при забременяването.

При откриването на кабинета ще присъства и Радина Велчева – основател на Фондация "Искам бебе“.

