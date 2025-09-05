Откриват кабинет по репродуктивно здраве в Царево

© Кабинет по репродуктивно здраве ще заработи от днес в Медицински център – Царево. В него ще се предлагат безплатни прегледи и консултации за двойки с подобни затруднения, както и профилактични програми за млади хора в активна репродуктивна възраст. Ще се работи в посока превенция на репродуктивното здраве, ще има и група за психологическа подкрепа.



Създаването на звеното е с помощта на Марин Киров – кмет на Община Царево и д-р Рафаил Елевтеров – управител на Общински медицински център – Царево.



Екипът на д-р Явор Малинов от клиника “Малинов" - София, ще консултира безплатно двойки с репродуктивни проблеми от Царево и региона на 5 септември. Всеки месец координаторът на “Искам бебе" в Царево - Марина Маринова, ще обявява екипът от специалисти по репродуктивна медицина, който ще консултира двойките със затруднения при забременяването.



При откриването на кабинета ще присъства и Радина Велчева – основател на Фондация "Искам бебе“.



Откриването на кабинета е днес от 11:00 ч.