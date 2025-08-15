Отлични новини за туризма в Бургаско!

© Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2025 г. се увеличава с 8.5% в сравнение със същия месец на юни 2024 г. и достига 370.9 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 15.9%, докато при българските граждани е отчетен спад с 4.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2025 г., са 118.3 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 252.6 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 80.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.



Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2025 г. е 47.4%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с юни 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 58.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 35.8%, и с 1 и 2 звезди - 24.9%.



Приходите от нощувки през юни 2025 г. достигат 156.8 млн. лв., или с 31.3% повече в сравнение с юни 2024 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 34.6%, така и от български граждани - с 20.3%.



През юни 2025 г. в област Бургас са функционирали 746 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 53.5 хил. стаи и 129.0 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а броят на леглата в тях - с 5.3%.



Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през юни 2025 г. е 1 806.9 хиляди. Реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 16.2% и достигат 1 412.2 хиляди. Нощувките от български граждани са 394.7 хиляди и намаляват с 6.3% спрямо юни 2024 година.



През юни 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 80.7% от общия брой нощувки на чужди и 55.0% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужди и 15.3% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 29.7%.