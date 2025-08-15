Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Отлични новини за туризма в Бургаско!
Автор: Иван Сотиров 15:57Коментари (0)162
©
Броят на пренощувалите лица  в местата за настаняване в област Бургас през юни 2025 г. се увеличава с 8.5% в сравнение със същия месец на юни 2024 г. и достига 370.9 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 15.9%, докато при българските граждани е отчетен спад с 4.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2025 г., са 118.3 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 252.6 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 80.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2025 г. е 47.4%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с юни 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 58.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 35.8%, и с 1 и 2 звезди - 24.9%.

Приходите от нощувки през юни 2025 г. достигат 156.8 млн. лв., или с 31.3% повече в сравнение с юни 2024 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 34.6%, така и от български граждани - с 20.3%.

През юни 2025 г. в област Бургас са функционирали 746 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 53.5 хил. стаи и 129.0 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а броят на леглата в тях - с 5.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през юни 2025 г. е 1 806.9 хиляди. Реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 16.2% и достигат 1 412.2 хиляди. Нощувките от български граждани са 394.7 хиляди и намаляват с 6.3% спрямо юни 2024 година.

През юни 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 80.7% от общия брой нощувки на чужди и 55.0% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужди и 15.3% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 29.7%.



Още по темата: общо новини по темата: 613
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили ...
15:23 / 15.08.2025
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа...
11:56 / 15.08.2025
Светкавична реакция на полицията в Царево
09:55 / 15.08.2025
Товарен автомобил се преобърна на пътя Малко Търново –Изгрев
09:43 / 15.08.2025
Нов удар срещу разпространението на райски газ по морето
09:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Водна криза
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: