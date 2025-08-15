ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Отлични новини за туризма в Бургаско!
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2025 г. е 47.4%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с юни 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 58.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 35.8%, и с 1 и 2 звезди - 24.9%.
Приходите от нощувки през юни 2025 г. достигат 156.8 млн. лв., или с 31.3% повече в сравнение с юни 2024 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 34.6%, така и от български граждани - с 20.3%.
През юни 2025 г. в област Бургас са функционирали 746 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 53.5 хил. стаи и 129.0 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а броят на леглата в тях - с 5.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през юни 2025 г. е 1 806.9 хиляди. Реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 16.2% и достигат 1 412.2 хиляди. Нощувките от български граждани са 394.7 хиляди и намаляват с 6.3% спрямо юни 2024 година.
През юни 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 80.7% от общия брой нощувки на чужди и 55.0% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужди и 15.3% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 29.7%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 613
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили ...
15:23 / 15.08.2025
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа...
11:56 / 15.08.2025
Светкавична реакция на полицията в Царево
09:55 / 15.08.2025
Товарен автомобил се преобърна на пътя Малко Търново –Изгрев
09:43 / 15.08.2025
Нов удар срещу разпространението на райски газ по морето
09:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета