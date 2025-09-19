ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Отлични новини за туризма в Бургаско!
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юли 2025 г. се увеличава с 2.4% в сравнение със същия месец на юли 2024 г. и достига 612.2 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 2.8%, а при българските граждани - с 1.7%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2025 г., са 226.0 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Чуждите граждани са 386.2 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 78.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2025 г. е 68.6%, като намалява с 4.8 процентни пункта в сравнение с юли 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 81.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 56.6%, и с 1 и 2 звезди - 46.6%.
През юли 2025 г. в област Бургас са функционирали 974 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.1 хил. стаи и 146.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а броят на леглата в тях - със 7.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през юли 2025 г. е 3 129.6 хиляди. Реализираните нощувки от български граждани се увеличават с 1.5% и достигат 985.7 хиляди. Нощувките от чужди граждани са 2 143.9 хиляди и се увеличават с 1.3% спрямо юли 2024 година.
През юли 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди и 44.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.0% от нощувките на чужди и 18.1% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 37.2%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 745
|предишна страница [ 1/125 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Инцидент с мотоциклетист от Поморие на полигон
17:16 / 18.09.2025
Млад шофьор блъсна пешеходка в Айтос
09:55 / 18.09.2025
Ето какво откриха полицаи в жилище в Царево
09:42 / 18.09.2025
Нови инциденти с тротинетки в Бургаско
09:32 / 18.09.2025
Венцеслав Ценов е новият заместник-кмет на Община Камено
11:05 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско...
09:36 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета