Отлични новини за туризма в Бургаско!
Автор: Иван Сотиров 17:16
©
Приходите от нощувки е Бургаско през юли 2025 г. достигат 320.9 млн. лв., което е с 18.9% повече в сравнение с юли 2024 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани - с 20.8%, така и от чужди граждани - с 18.2%, съобщиха от НСИ.

Броят на пренощувалите лица  в местата за настаняване в област Бургас през юли 2025 г. се увеличава с 2.4% в сравнение със същия месец на юли 2024 г. и достига 612.2 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 2.8%, а при българските граждани - с 1.7%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2025 г., са 226.0 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Чуждите граждани са 386.2 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 78.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2025 г. е 68.6%, като намалява с 4.8 процентни пункта в сравнение с юли 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 81.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 56.6%, и с 1 и 2 звезди - 46.6%.

През юли 2025 г. в област Бургас са функционирали 974 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.1 хил. стаи и 146.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а броят на леглата в тях - със 7.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през юли 2025 г. е 3 129.6 хиляди. Реализираните нощувки от български граждани се увеличават с 1.5% и достигат 985.7 хиляди. Нощувките от чужди граждани са 2 143.9 хиляди и се увеличават с 1.3% спрямо юли 2024 година.

През юли 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди и 44.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.0% от нощувките на чужди и 18.1% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 37.2%.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
